Девушка дня. Анжелика Тиманина - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию

Анжелика Тиманина - российская синхронистка, экс-капитан олимпийской сборной. Она 11 раз становилась чемпионкой мира. В 2012 году стала победительницей Олимпиады.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 20 Апр 2020 в 1:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 9 Апр 2020 в 1:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 23 Фев 2020 в 12:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 20 Янв 2020 в 11:33 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 15 Ноя 2019 в 12:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 23 Авг 2019 в 3:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 20 Июн 2019 в 12:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 21 Фев 2019 в 12:23 PST