ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Девушка дня. Алла Шишкина
04 августа 17:30

Девушка дня. Алла Шишкина

Двукратная олимпийская чемпионка отметила день рождения.

Алла Шишкина выиграла все турниры, в которых участвовала. У нее два золота Олимпийских игр, 14 побед на чемпионатах мира и пять – на чемпионатах Европы.

Из-за переноса Олимпиады в Пекине Шишкина осталась в спорте еще на год, чтобы пойти за своим третьим золотом: «Я приняла решение оставаться до Олимпийских игр, и, если бы чемпионат мира был в сентябре, я бы на него съездила, а в 2022 году уже не поеду».

В воскресенье Алла отпраздновала свой день рождения.

ФОТО: https://www.instagram.com/allashishkina_rusallo4ka/

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Гунько стал главный тренером «Химок»Чертановец Пиняев уникально дебютировал во взрослом футболеСергей Подпалый продолжит руководить тренерским штабом «Арсенала»Фото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Девушка дня. Алла Шишкина
Девушка дня. Алла Шишкина
Двукратная олимпийская чемпионка отметила день рождения.
04.08.2020 17:30
Синхронное плавание
Девушка дня. Анжелика Тиманина - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Девушка дня. Анжелика Тиманина - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Спортсменка отмечает сегодня 31-летие.
26.04.2020 13:00
Синхронное плавание
автор: Сергей Ващенко
Девушки дня. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина – чемпионки Европы!
Девушки дня. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина – чемпионки Европы!
«Советский спорт» не обошел стороной красавиц из синхронного плавания.
07.08.2018 11:15
Синхронное плавание
автор: Дарья Сметанникова
Девушка дня. Наталья Ищенко
Девушка дня. Наталья Ищенко
06.04.2017 10:00
Синхронное плавание
автор: Валентин Серегин
«Синхронистка по имени Саша». Девушка дня на ЧМ в Казани (фото)
«Синхронистка по имени Саша». Девушка дня на ЧМ в Казани (фото)
Конечно, вы все знаете российскую синхронистку Александру Пацкевич - олимпийскую чемпионку, восьмикратную чемпионку мира. И конечно, она очень красивая. А вы знаете, что Саша снимает такое прикольное видео, что даже Никита Михалков и Квентин Тарантино курят в сторонке?
26.07.2015 11:06
Синхронное плавание
автор: Павел Лысенков
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика