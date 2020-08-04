Девушка дня. Алла Шишкина

Алла Шишкина выиграла все турниры, в которых участвовала. У нее два золота Олимпийских игр, 14 побед на чемпионатах мира и пять – на чемпионатах Европы.

Из-за переноса Олимпиады в Пекине Шишкина осталась в спорте еще на год, чтобы пойти за своим третьим золотом: «Я приняла решение оставаться до Олимпийских игр, и, если бы чемпионат мира был в сентябре, я бы на него съездила, а в 2022 году уже не поеду».

В воскресенье Алла отпраздновала свой день рождения.