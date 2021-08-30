Варвара Субботина рассказала о прошедшей операции

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Варвара Субботина рассказала о периоде, когда ей пришлось делать операцию и восстанавливаться после этого. Спортсменка пропускала Олимпийские Игры в Токио.



«Ой, мне это говорили, наверное, лет 5-6 (улыбается). Я все время говорила: «Да, будет время - обязательно сделаю», но времени все не было. И вот в силу определенных обстоятельств, так как травмировалось ухо - из-за носа, потому что давление распределялось неравномерно, мы обсуждали с тренером, она сказала, что лучше делать сейчас, потому что тогда тоже не будет времени.

Операция прошла хорошо, восстановление после не очень хорошее. У меня нить не очень хорошо растворялась, там, где был шов, припухлость внутри держалась немного долго. Но в целом все прошло хорошо, теперь ничего не беспокоит. Спокойно дышу носом, спокойно надеваю зажим, спокойно погружаюсь», - рассказала Субботина в интервью Sport24.

Субботина выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях. Также она является Заслуженным мастером спорта России.