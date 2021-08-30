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30 августа 14:28
автор: Александр Бойченко

Субботина считает, что у Дианы Авериной незаслуженно отобрали первое место в Токио

Аверина стала серебряным призером, уступив представительнице Израиля, потерявшей ленту во время упражнения.

Варвара Субботина поделилась мнением относительно судейства в художественной гимнастике на Олимпийских Играх Токио 2020 года.


«Что касается Дины Авериной, то здесь, как мне кажется, не было объективного судейства. Но я, как непрофессионал по художественной гимнастике, ничего точно сказать по этому поводу не могу. Но точно: проигравшая девушка не может быть первой. Пример - на Олимпиаде в Рио Яна Кудрявцева лишилась булавы и стала второй, несмотря на то, что все остальное она сделала чисто. И тут девушка теряет ленточку - ее ставят на первое место. Мне это непонятно.

Что касается групповых упражнений, мне тоже очень непонятно, как они судят. Очевидно, что наши девушки на несколько голов выше своих соперниц», - передает слова Субботиной корреспондент Sport24.

Варвара Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде в Токио спортсменка не участвовала. В мае 2021 году на чемпионате Европы Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе солисток.

источник: Sport24.ru
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