FINA: Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам рассказал, что в организации ведут работу по включению смешанных дуэтов в синхронном плавании в олимпийскую программу.

«Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр. Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем все для этого», - приводит слова Аль-Мусаллама ТАСС.

Напомним, что в августе трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина сообщала, что FINA хочет, чтобы на следующей Олимпиаде в Париже прошли показательные выступления микст-дуэтов.

Добавим, что российский синхронист Александр Мальцев четыре раза выигрывал золотые медали на чемпионатах мира, еще дважды он становился вторым.