ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 сентября 19:14
автор: Александр Бойченко

Колесниченко уверена, что любая из российских синхронисток сможет продержаться три минуты под водой

Колесниченко является 16-кратной чемпионкой мира.

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко уверена, что любая синхронистка сборной России сможет продержаться три минуты под водой, но призналась, что сама боится задохнуться.

«Я думаю, что любая из наших девушек может спокойно посидеть три минуты под водой. Лично мне сложно долго сидеть под водой без движения - боюсь задохнуться. Со связками проще: хорошо видно, в какой момент вы выходите. Сначала сложно, потом становится легче, потому что функционал разрабатывается», - сказала Колесниченко в интервью RT.

Напомним, что помимо титулов чемпионки мира, Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой: В Рио-2016 в группе, и два раза в Токио-2020 в дуэте и группе в паре со Светланой Ромашиной.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА уступил "Автомобилисту"Ряд фигуристов пропустят контрольные прокаты сборной РоссииMercedes EQG скоро сменит бензиновый G-classИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяНемецкая бегунья разделась для фанатов и покорила соцсети
«Спартак» впервые проиграл. Но красиво — и лучшему клубу КХЛ
В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» дома победил «Спартак» (2:1), сохранив лидерство в таблице.
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Взлет «Рубина», падение ЦСКА и американские горки «Спартака». Как за год изменилась стоимость клубов РПЛ
Перед возобновлением чемпионата России сравним динамику трансферных стоимостей участников РПЛ-2021/22.
«Мамаева любовь. Продолжение». Экс-супруга футболиста «Ростова» Алана пожаловалась на «угрозы чеченцев»
На скандальном интервью, после которого журналист Нобель Арустамян уволился с телевидения, история взаимоотношений Павла и Аланы Мамаевых, разумеется, не закончилась.
Отстранение Малкома и Клаудиньо — не повод горевать. У «Зенита» появилась классная отмазка на случай провала в Лондоне
Почему чемпион России лишился на матчи с «Ахматом» и «Челси» бразильских лидеров.
Мы — из будущего! Россия готова возглавить Futurous Games, которые перевернут весь мировой спорт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» презентовал новое движение «Futurous – игры будущего».
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика