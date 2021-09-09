Колесниченко уверена, что любая из российских синхронисток сможет продержаться три минуты под водой

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко уверена, что любая синхронистка сборной России сможет продержаться три минуты под водой, но призналась, что сама боится задохнуться.

«Я думаю, что любая из наших девушек может спокойно посидеть три минуты под водой. Лично мне сложно долго сидеть под водой без движения - боюсь задохнуться. Со связками проще: хорошо видно, в какой момент вы выходите. Сначала сложно, потом становится легче, потому что функционал разрабатывается», - сказала Колесниченко в интервью RT.

Напомним, что помимо титулов чемпионки мира, Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой: В Рио-2016 в группе, и два раза в Токио-2020 в дуэте и группе в паре со Светланой Ромашиной.