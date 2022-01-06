Ромашина может принять участие в пятой для себя Олимпиаде

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина призналась, что может принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Знаете, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому пусть этот вопрос пока останется открытым. Мне кажется, что я еще поеду на Олимпийские игры. В какой роли - увидим. Но спорт и олимпийское движение настолько глубоко внутри меня, что пройти мимо я не смогу», - приводит слова Ромашиной «Газета.Ru».

Напомним, на последних Играх в Токио россиянка завоевала две золотые награды.

Кроме того, Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира.

Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году.