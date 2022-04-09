Олимпийская чемпионка в синхронном плавании: Мне противно слышать призывы отстранить россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич поделилась своими мыслями по поводу звучащих от иностранных спортсменов призывов отстранить россиян от всех международных соревнований.

«Как высококлассный атлет может согласиться побеждать без борьбы, фактически не конкурируя? Я выступала сама и знаю, что значит отдать все ради результата, каково это - добыть победу и медаль для себя и своей Родины в борьбе с сильнейшими соперниками! Нас с детства учили уважать своих соперников! Мне противно слышать призывы топовых спортсменов отстранить россиян от соревнований. Я не могу объяснить мотивы таких заявлений. В желание на халяву получить медаль верить ох как не хочется», - написала синхронистка в своем телеграм-канале.

Напомним, согласно рекомендациями МОК подавляющее большинство международных спортивных федераций отстранило россиян от соревнований под своей эгидой. В то же время CAS зарегистрировал более десяти апелляций национальных российских федераций на оспаривание таких решений.