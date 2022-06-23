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Ромашина поблагодарила тренера сборной США за спасение американской синхронистки

Спортсменка потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира в Будапеште.
23 июня 2022 18:42

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина отреагировал на инцидент, произошедший на чемпионате мира в Будапеште.

Напомним, что американская синхронистка Анита Альварес начала тонуть во время выступления в произвольной программе солисток. От трагедии ее спасла тренер национальной команды Андреа Фуэнтес, вытащившая подопечную и оказавшая ей первую помощь. По сообщениям итальянской прессы, медобследование не показало проблем со здоровьем у спортсменки, обморок связывают со стрессом.

«Тренер Фуэнтес проявила профессионализм и мгновенно среагировала, прыгнув за ней в воду. После инцидента я написала тренеру сообщение, в котором поблагодарила ее за быструю реакцию и пожелала Аните выздоровления», - приводит слова Ромашиной «РБК Спорт».

источник: РБК
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