Австрийские синхронистки поразили Ромашину

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина похвалила австрийских синхронисток Анну-Марию и Эйрини-Марию Александри, которые завоевали бронзу в технической программе дуэтов.

«Отмечу австрийский дуэт — сестер Александри. Вообще-то, они тройняшки. Василики выступает в соло, в Будапеште до медали не дотянула. А Анна и Эйрини взяли бронзу. Их дуэт мне очень понравился. Девчонки давно на виду, наступали на пятки лидерам, но только сейчас впервые забрались на пьедестал. Я искренне поздравила их, отправила сообщение. Какие бы события ни происходили в мире, мы, спортсмены, всегда на связи, продолжаем поддерживать отношения. Разве что о политике теперь не говорим», - приводит слова Ромашиной «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в этом виде программы золото завоевали китаянки Ван Люи и Ван Цяньи, а серебро - украинки Марина Алексеева и Владислава Алексеева.

Напомним, что российские спортсмены отстранены на год от соревнований под эгидой FINA.