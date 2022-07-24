Ромашина высказалась по поводу смены спортивного гражданства

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина не согласна с идее ввести уголовную ответственность за смену спортивного гражданства.

«То, что говорят о том, что смена гражданства будет приравниваться к госизмене... Как мне кажется, каждый вправе сам решать, что делать. В каждом виде спорта своя ситуация - и финансовая, и обстановка в международной федерации. Но я уверена, что в конечном итоге большинство спортсменов будут придерживаться выступления за Россию», - приводит слова Ромашиной «РИА Новости».

Напомним, ранее идею о приравнивании выступления под чужим флагом к государственной измене выдвинул депутат Государственной думы РФ и член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков.