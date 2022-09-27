Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова бросила свою школу, уехав из России

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уехала из России, никому не сообщив о своем решении.
«С нашими спортсменками Ася ни с кем не общалась. Света Ромашина тоже в шоке, как я поняла. Давыдова вообще ни с кем не делилась своими планами. Ее муж вроде бы в последнее время был директором центра синхронного плавания, но никаких подробностей я реально не знаю. Получается, что школу они просто бросили», - рассказала RT тренер сборной России Татьяна Данченко.
Добавим, что Давыдова также тринадцать раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз завоевывала золото европейских первенств.
Спортивную карьеру синхронистка закончила в 2012 году.
источник: «RT на русском»