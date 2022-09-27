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Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова бросила свою школу, уехав из России

Титулованная синхронистка никому не объяснила свой поступок.
27 сентября 2022 17:25
автор: Максим Скороходов

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уехала из России, никому не сообщив о своем решении.

«С нашими спортсменками Ася ни с кем не общалась. Света Ромашина тоже в шоке, как я поняла. Давыдова вообще ни с кем не делилась своими планами. Ее муж вроде бы в последнее время был директором центра синхронного плавания, но никаких подробностей я реально не знаю. Получается, что школу они просто бросили», - рассказала RT тренер сборной России Татьяна Данченко.

Добавим, что Давыдова также тринадцать раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз завоевывала золото европейских первенств.

Спортивную карьеру синхронистка закончила в 2012 году.

источник: «RT на русском»
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