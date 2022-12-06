World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ольга Брусникина избрана президентом Федерации синхронного плавания России

Трехкратная олимпийская чемпионка, занимавшая ранее пост первого вице-президента, сменила на этом посту Алексея Власенко.
06 декабря 2022 17:59
автор: Александр Евграфов

Трехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Ольга Брусникина избрана новым президентом Федерации синхронного плавания России, сообщается на официальном сайте организации.

Выборы состоялись на внеочередной конференции федерации. Брусниикина, ранее занимавшая пост вице-президента, была единственным кандидатом на эту должность. Она сменила в руководстве Алексея Власенко, который возглавлял федерацию с ноября 2015 года.

«Наш избранный президент не может выполнять свои функции, поэтому 2 ноября президиумом федерации было принято решение провести внеочередную конференцию. Основная наша задача на сегодняшний день — это сохранение уровня подготовки наших спортсменов и создание самых благоприятных условий для нашей сборной команды, чтобы они могли в период международного отстранения сохранить мотивацию и имели те же возможности для подготовки на самом высоком уровне», - отметила Брусникина.

Срок полномочий нового президента рассчитан до декабря 2024 года.

Это интересно:
Ольга Брусникина избрана президентом Федерации синхронного плавания России
Трехкратная олимпийская чемпионка, занимавшая ранее пост первого вице-президента, сменила на этом посту Алексея Власенко.
06.12.2022 17:59
Синхронное плавание
автор: Александр Евграфов
В РМОУ прошли курсы повышения квалификации по улучшению тренировочного процесса спортивного резерва
В РМОУ прошли курсы повышения квалификации по улучшению тренировочного процесса спортивного резерва
Мероприятия проходили в Сочи.
27.10.2022 08:00
Синхронное плавание
Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова бросила свою школу, уехав из России
Титулованная синхронистка никому не объяснила свой поступок.
27.09.2022 17:25
Синхронное плавание
автор: Максим Скороходов
Колесниченко и Субботина стали лучшими в соревновании дуэтов на Спартакиаде
Турнир проходит на базе «Озеро круглое» в Московской области.
14.08.2022 12:30
Синхронное плавание
автор: Александр Поволоцкий
Ромашина высказалась по поводу смены спортивного гражданства
Титулованная синхронистка заявила, что каждый спортсмен вправе сам принимать решение.
24.07.2022 20:22
Синхронное плавание
автор: Александр Шульгин
На Олимпиаде могут появиться соревнования по синхронному плаванию среди мужчин
С 2000 года в синхронном плавании золотые медали завоевывают лишь российские спортсменки.
04.07.2022 20:02
Синхронное плавание
автор: Александр Поволоцкий
Австрийские синхронистки поразили Ромашину
В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
28.06.2022 16:14
Синхронное плавание
автор: Максим Скороходов
Ромашина поблагодарила тренера сборной США за спасение американской синхронистки
Спортсменка потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира в Будапеште.
23.06.2022 18:42
Синхронное плавание
Американская синхронистка начала тонуть во время выступления на чемпионате мира в Будапеште
Соревнования солисток в произвольной программе едва не закончились трагедией.
23.06.2022 09:38
Синхронное плавание
автор: Максим Скороходов
Российская синхронистка Шурочкина взяла годовую паузу в карьере
У сестры певицы Нюши появились новые увлечения.
13.04.2022 13:00
Синхронное плавание
автор: Максим Скороходов
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Может, Макрону лучше заняться беттингом? Букмекерский обзор
Последние новости из мира ставок на ЧМ-2022 в Катаре и не только.
«Хорватский кошмар» для японских пенальтистов и другие мемы ЧМ-2022
Последние события чемпионата мира в Катаре в картинках и видосах.
«Испанцы поймают Марокко на ошибках, швейцарцы выстоят против Роналду». Прогнозы Масалитина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.
Неймару остался один мяч до Пеле (76:77)! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Танцует даже тренер! Как Бразилия с вернувшимся Неймаром устроила тайм-карнавал с Кореей и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Бразилии, забив четыре мяча в первом тайме, разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре на Хорватию.
Наши люди — в четвертьфинале ЧМ-2022! Как Хорватия с зенитовцем Ловреном и экс-армейцем Влашичем победила Японию в серии пенальти
Сборная Хорватии преодолела стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре, обыграв японцев (1:1, 3:1 по пенальти) благодаря голевой передаче защитника «Зенита» Деяна Ловрена.
Почему настоящий чемпион – не Валиева, не Плющенко и даже не Федоров, а Гуменник
Итоги первого чемпионата России по прыжкам, прошедшего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
Марокко – Испания, Португалия – Швейцария: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022
6 декабря стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре закроют соседи по Пиренейскому полуострову Испания и Португалия. «Плеймейкер» представляет игры с участием трех европейских сборных.
«У японцев с хорватами будут пенальти, бразильцы уверенно пройдут корейцев». Прогнозы Кирьякова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика