Ольга Брусникина избрана президентом Федерации синхронного плавания России

Трехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Ольга Брусникина избрана новым президентом Федерации синхронного плавания России, сообщается на официальном сайте организации.

Выборы состоялись на внеочередной конференции федерации. Брусниикина, ранее занимавшая пост вице-президента, была единственным кандидатом на эту должность. Она сменила в руководстве Алексея Власенко, который возглавлял федерацию с ноября 2015 года.

«Наш избранный президент не может выполнять свои функции, поэтому 2 ноября президиумом федерации было принято решение провести внеочередную конференцию. Основная наша задача на сегодняшний день — это сохранение уровня подготовки наших спортсменов и создание самых благоприятных условий для нашей сборной команды, чтобы они могли в период международного отстранения сохранить мотивацию и имели те же возможности для подготовки на самом высоком уровне», - отметила Брусникина.

Срок полномочий нового президента рассчитан до декабря 2024 года.