Самая титулованная спортсменка в синхронном плавании Ромашина завершила карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье», - сказала Ромашина в телеинтервью Дмитрию Губерниеву.

Светлана Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи титулов олимпийской чемпионки, она является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. В 2009-2012 и 2015-2016 годах она выставлена в дуэте с Натальей Ищенко, в 2013-2014 и с 2019 года со Светланой Колесниченко, а также соло и в группе.