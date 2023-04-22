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Тренер Покровская рассказала о травме и операции синхронистки Субботиной

Спортсменка пока не готова к серьезным стартам.
22 апреля 2023 14:52
автор: Александр Шульгин

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Варвара Субботина еще не восстановилась после перенесенной на стопе операции.

«Варвара делала операцию. Сейчас находится на восстановлении. Она просто по состоянию здоровья не готова. Другие слава богу в строю. Работаем. Все нормально. Дай бог всем здоровья. Ждем в июле известий», - приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Варвара пропустила Олимпийские игры в Токио из-за проблем с барабанной перепонкой. Россия тогда завоевала золото во всех дисциплинах.

Добавим, что спортсменка встречается с защитником СКА и сборной России по хоккею Александром Никишиным.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тренер Покровская рассказала о травме и операции синхронистки Субботиной
Спортсменка пока не готова к серьезным стартам.
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