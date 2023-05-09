Влада Чигирева: много лет выступала 9 мая, рада, что мне удалось побывать на Параде Победы

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева высказалась об атмосфере на Параде Победы, который прошел сегодня в Москве.

«У нас очень много лет подряд чемпионат Европы проходил именно в этот день, приходилось выступать и парад смотреть с экранов телефонов. Конечно, сегодня на протяжении всего мероприятия у меня были мурашки по всему телу. Легкая грусть в глазах и на душе, но тем не менее атмосфера просто невероятнейшая. Очень рада, что мне удалось здесь побывать», – приводит слова Чигиревой «Матч ТВ».

Чигирева является олимпийской чемпионкой 2016 и 2020 годов. В послужном списке спортсменки 11 побед на чемпионатах мира и четыре золотые медали европейского первенства.