Синхронистка Субботина призналась, что ее раздражают комплименты о внешности

Российская синхронистка Варвара Субботина обижается, когда ей делают комплименты о внешности.

По словам чемпионки мира, ей бы хотелось, чтоб люди чаще обращали внимание на ее спортивные достижения.

«Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась. Сейчас заметно сбавила активность в социальных сетях. И устала, и надоел негатив, который часто выплескивают подписчики. Хотя соглашусь: сегодня социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни», – добавила синхронистка.

Субботиной 22 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.