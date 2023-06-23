Мужчина-синхронист в составе сборной Германии завоевал первую в истории медаль, выступая с девушками

Сборная Германии по синхронному плаванию завоевала серебро чемпионата Европы в произвольной программе групп.

Отметим, что в составе команды выступал Фритьоф Зайдель. Он стал первым в истории мужчиной, который завоевал медаль чемпионата Европы.

Напомним, что FINA с 2023 года разрешила представителей сильного пола выступать в синхронном плавании в составе групп. В заявку можно включить до двух мужчин.

Добавим, что в ходе соревнований в Освенциме будут разыграны квоты на ОИ-2024, которые состоятся в Париже.