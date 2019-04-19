Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии в Казани и стали чемпионами России. Микст-дуэт получил за выступление 89,8181 балла.
Второе место занял китайский дуэт Хаоюй Ши и Яи Чжан (82,9349), замкнули тройку лучших испанцы Фернандо Диас дель Рио и Беатрис Кастано (74,3859).
Серебро чемпионата России досталось Кристине Авериной и Михаилу Васильеву (82,9413), бронза - Анне Гордеевой, Алине Тихомировой и Артуру Коршунову (72,5055).
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