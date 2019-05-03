Алла Шишкина: Продала олимпийскую машину, так как ежедневно тратила на нее 1100 рублей (фото)

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина сообщила о том, что продала машину, которую получила от правительства за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW, – написала 29-летняя синхронистка в инстаграме. – Причиной послужили несколько факторов.
Ежегодный автомобильный налог – 60 000₽. Почему так много? Автомобиль очень мощный 306 лошадиных сил, и за это идет надбавка.
Страховка ОСАГО + КАСКО = 150 000₽ в год. Автомобиль считается угоняемым, поэтому без страховки не обойтись.
Противоугонная спутниковая система – 23 000₽ ежегодно. Все по той же причине.
Обслуживание (ТО). Последнее обошлось мне в 65 000₽.
Полный бак бензина в районе 3600₽, а если заливать улучшенный, то все 4200₽.
Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100₽, даже если не езжу на нем.
Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней три года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона».
Напомним, Шишкина стала олимпийской чемпионкой 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро в групповых упражнениях.
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