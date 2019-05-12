Российские синхронистки победили в произвольной программе на Кубке Европы - Советский спорт
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12 мая 2019 11:52Синхронное плаваниеСметанникова Дарья

Российские синхронистки победили в произвольной программе на Кубке Европы

В Санкт-Петербурге проходит Кубок Европы по синхронному плаванию.

Сборная России выиграла произвольную программу на Кубке Европы. В составе российской команды выступали Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская и Варвара Субботина.

Сборная России за свое выступление получила 97,4000 балла.

Второе место заняла команда Испании (91,8667). Тройку лучших замкнули синхронистки из Греции (85,5333).

Ранее российские синхронистки стали первыми в технической программе. Победа по сумме двух выступлений позволила сборной России квалифицироваться на Олимпийские игры-2020 в Токио в соревнованиях групп.

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