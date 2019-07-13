Колесниченко выиграла техническую программу и принесла России первое золото чемпионата мира Российская синхронистка стала 14-кратной чемпионкой мира.

Российская синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея).

В финале 25-летняя Колесниченко получила от судей 95,0023 бала, опередив на два с половиной балла Ону Карбонель из Испании (92,5002). Бронзовым призером стала Юкико Инуи из Японии (92,3084).

Таким образом, Колесниченко защитила свой чемпионский титул в этой дисциплине, завоеванный два года назад в Будапеште. Всего у нее теперь 14 золотых медалей чемпионатов мира.

Это золото стало первым для России на турнире в Кванджу. Ранее в субботу серебряными призерами в синхронных прыжках с вышки в миксте стали Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира

Синхронное плавание

Соло

Техническая программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,0023

2. Она Карбонель (Испания) – 92,5002

3. Юкико Инуи (Япония) – 92,3084