Колесниченко выиграла техническую программу и принесла России первое золото чемпионата мира - Советский спорт
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13 июля 2019 14:56Синхронное плаваниеЛипкин Антон

Колесниченко выиграла техническую программу и принесла России первое золото чемпионата мира

Российская синхронистка стала 14-кратной чемпионкой мира.

Российская синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея).

В финале 25-летняя Колесниченко получила от судей 95,0023 бала, опередив на два с половиной балла Ону Карбонель из Испании (92,5002). Бронзовым призером стала Юкико Инуи из Японии (92,3084).

Таким образом, Колесниченко защитила свой чемпионский титул в этой дисциплине, завоеванный два года назад в Будапеште. Всего у нее теперь 14 золотых медалей чемпионатов мира.

Это золото стало первым для России на турнире в Кванджу. Ранее в субботу серебряными призерами в синхронных прыжках с вышки в миксте стали Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.

Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Синхронное плавание
Соло
Техническая программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,0023
2. Она Карбонель (Испания) – 92,5002
3. Юкико Инуи (Япония) – 92,3084

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