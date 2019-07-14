Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

На соревнованиях в южнокорейском Кванджу Ромашина и Колесниченко с программой «Фантастический Токио» набрали 95,9010 балла.
Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (94,0072 балла). Замкнули тройку лидеров спортсменки из Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,5847).
Напомним, что ранее Колесниченко, набрав 95,0023 балла, выиграла золото чемпионата мира в технической программе.
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