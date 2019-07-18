Колесниченко и Ромашина выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов У Ромашиной 21-е золото чемпионатов мира.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов.

В финале соревнований Колесниченко и Ромашина получили от судей 97,5000 балла. Второе место заняли представительницы Китая Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронзовыми призерами стали Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины.

Таким образом, Ромашина стала 21-кратной чемпионкой мира, для Колесниченко это золото стало 16-м в карьере на чемпионатах мира.

Россия по-прежнему занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира в Кванджу. У российских спортсменов шесть золотых и три серебряные медали.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко – Светлана Ромашина (Россия) – 97,5000

2. Сюэчэнь Хуан – Веньянь Сунь (Китай) – 65,7667

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,1000