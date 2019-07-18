Колесниченко и Ромашина выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов.
В финале соревнований Колесниченко и Ромашина получили от судей 97,5000 балла. Второе место заняли представительницы Китая Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронзовыми призерами стали Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины.
Таким образом, Ромашина стала 21-кратной чемпионкой мира, для Колесниченко это золото стало 16-м в карьере на чемпионатах мира.
Россия по-прежнему занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира в Кванджу. У российских спортсменов шесть золотых и три серебряные медали.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Синхронное плавание
Дуэты
Произвольная программа
1. Светлана Колесниченко – Светлана Ромашина (Россия) – 97,5000
2. Сюэчэнь Хуан – Веньянь Сунь (Китай) – 65,7667
3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,1000
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