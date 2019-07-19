Татьяна Данченко: В футбол не хочу идти, лучше останусь непризнанной в синхронном плавании Сборная России по синхронному плаванию завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира в Кванджу.

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о том, что победы российских синхронисток не получают должного признания.

– Я уже устала об этом говорить, – приводит слова Данченко официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ну, а что делать? Я в футбол не хочу идти. Я лучше здесь останусь. Непризнанной. Но с золотом.

– В России этот вид спорта держится на тренерах – на вас, на Татьяне Покровской. К вам обращаются представители других стран? Предлагают золотые горы?

– Китайцы очень долго меня штурмовали. Потом отстали. Другие страны частенько приглашают. Знают, что я не уеду к ним работать.

Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу сборная России по синхронному плаванию завоевала уже шесть золотых медалей. Светлана Ромашина стала 21-кратной чемпионкой мира, а у Светланы Колесниченко теперь 16 золотых медалей.

Данченко, с 2001 года отвечающая в сборной России за подготовку дуэта и соло, привела спортсменок к 29 победам на чемпионатах мира и 18 победам на чемпионатах Европы. Также под ее руководством российские синхронистки побеждали в соревнованиях дуэтов на четырех Олимпийских играх подряд.