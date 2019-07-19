Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира У России седьмое золото чемпионата мира по водным видам спорта.

Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в произвольной программе у групп на чемпионате мира в Кванджу.

Российская команда получила от судей 98,0000 балла и опередила ставших вторыми представителей Китая (96,0333) и завоевавших бронзу синхронисток из Украины (94,3667).

За сборную России выступали Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Варвара Субботина. Отметим, что 29-летня Шишкина стала 13-кратной чемпионкой мира.

Теперь у России семь золотых медалей на турнире в Кванджу. Команда продолжает занимать второе место в общем зачете.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Синхронное плавание

Группы

Произвольная программа

1. Россия – 98,0000

2. Китай – 96,0333

3. Украина – 94,3667