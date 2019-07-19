Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира

Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в произвольной программе у групп на чемпионате мира в Кванджу.
Российская команда получила от судей 98,0000 балла и опередила ставших вторыми представителей Китая (96,0333) и завоевавших бронзу синхронисток из Украины (94,3667).
За сборную России выступали Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Варвара Субботина. Отметим, что 29-летня Шишкина стала 13-кратной чемпионкой мира.
Теперь у России семь золотых медалей на турнире в Кванджу. Команда продолжает занимать второе место в общем зачете.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Синхронное плавание
Группы
Произвольная программа
1. Россия – 98,0000
2. Китай – 96,0333
3. Украина – 94,3667
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