«Советский спорт – Итоги года». Спортсменка года – Светлана Ромашина - Советский спорт
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05 декабря 2019 20:15Синхронное плавание

«Советский спорт – Итоги года». Спортсменка года – Светлана Ромашина

Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Приз «Спортсменка года» достался Светлане Ромашиной. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию после Игр в Рио-2016 на время прекратила карьеру ради рождения ребенка. Однако в этом году на чемпионате мира в корейском Кванджу она завоевала еще три золотые награды. В итоге на счету Ромашиной в настоящий момент – 21 победа в чемпионатах мира, что делает ее самой титулованной спортсменкой в истории независимо от вида спорта.

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