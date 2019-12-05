«Советский спорт – Итоги года». Спортсменка года – Светлана Ромашина Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Приз «Спортсменка года» достался Светлане Ромашиной. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию после Игр в Рио-2016 на время прекратила карьеру ради рождения ребенка. Однако в этом году на чемпионате мира в корейском Кванджу она завоевала еще три золотые награды. В итоге на счету Ромашиной в настоящий момент – 21 победа в чемпионатах мира, что делает ее самой титулованной спортсменкой в истории независимо от вида спорта.