Татьяна Данченко: В любой ситуации российские синхронистки будут готовы на высшем уровне

В любой экстремальной ситуации, в том числе вызванной коронавирусом, российские синхронистки сумеют подготовиться к соревнованиям на высшем уровне. Тренер Татьяна Данченко, чьи подопечные выиграли в синхронном плавании все Олимпиады с 2004 года, рассказала о нюансах переносов соревнований и выступлениях без зрителей.
«От переносов соревнований появился не страх, но определенное беспокойство. Хотелось бы, что этим летом Олимпиада в Токио все-таки состоялась», — сказала Данченко в интервью RT.
По ее словам, сложно предсказать, как ситуация будет развиваться дальше. Планы приходится корректировать очень часто. Однако все тренировочные схемы уже настолько надежны и столько раз проверены, что в любой экстремальной ситуации точно будет найден вариант, позволяющий решить задачу любой сложности.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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