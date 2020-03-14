Татьяна Данченко: В любой ситуации российские синхронистки будут готовы на высшем уровне Тренер спортсменок считает, что даже коронавирус россиянкам не помеха, однако ситуация сложилась тяжелая.

В любой экстремальной ситуации, в том числе вызванной коронавирусом, российские синхронистки сумеют подготовиться к соревнованиям на высшем уровне. Тренер Татьяна Данченко, чьи подопечные выиграли в синхронном плавании все Олимпиады с 2004 года, рассказала о нюансах переносов соревнований и выступлениях без зрителей.

«От переносов соревнований появился не страх, но определенное беспокойство. Хотелось бы, что этим летом Олимпиада в Токио все-таки состоялась», — сказала Данченко в интервью RT.

По ее словам, сложно предсказать, как ситуация будет развиваться дальше. Планы приходится корректировать очень часто. Однако все тренировочные схемы уже настолько надежны и столько раз проверены, что в любой экстремальной ситуации точно будет найден вариант, позволяющий решить задачу любой сложности.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.