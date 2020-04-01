Светлана Ромашина: Перенос Олимпиады моих планов не изменил На Играх в Токио, которые не пройдут летом 2020 года, выдающаяся синхронистка могла стать самым титулованной спортсменкой России и взять седьмую олимпийскую медаль.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронном плаванию Светлана Ромашина продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио, несмотря на сильно изменившиеся даты соревнований. Из-за коронавируса Игры перенесли на целый год – они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изменение даты на столь значительный срок внесло серьезные коррективы в планы некоторых «возрастных» спортсменов, которые планировали завершить выступление за сборную после Игр. Однако Светлана для себя еще окончательного решения не приняла.



30-летняя спортсменка делала паузу после своих третьих Игр в 2016 году – у нее родилась дочь. В прошлом году Светлана возобновила спортивную карьеру, в том числе, чтобы участвовать в токийский соревнованиях. Этим летом она могла взять новую высоту и завоевать седьмую золотую медаль на Играх. Это достижение могло бы сделать ее самой титулованной спортсменкой в истории современной России.

– Мы продолжаем тренироваться, ничего в нашем графике не изменилось. Понимания до сих пор точного нет. Все связано между собой. Появились сроки проведения Игр, но ведь еще нет перенесенных дат чемпионата мира, который должен был состояться в следующем году, потому что теперь дата Олимпиады накладывается на него. Когда пройдет чемпионат Европы, который был запланирован на май этого года, также неизвестно. Его перенесли на август, но ведь могут и еще раз назначить другую дату. Пока еще вопросов гораздо больше, чем ответов. Тем не менее в нашем графике и лично моем – ничего не изменилось, – рассказала Светлана Ромашина. – Сейчас мы находимся на базе в Новогорске. Все время проводим здесь. Тренируемся, пока у нас есть такая возможность. Никуда не выходим, не выезжаем – это строго запрещено. С семьей общаюсь по видеосвязи и с помощью мессенджеров в свободное от тренировок время.