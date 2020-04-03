Шестикратный призер чемпионатов мира Мальцев получил звание мастера спорта международного класса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 12:26Синхронное плаваниеКорегин Владислав

Шестикратный призер чемпионатов мира Мальцев получил звание мастера спорта международного класса

Россиянин был трижды признан лучшим синхронистом по итогам года (2015, 2017, 2019) Международной федерацией плавания (FINA).

Пресс-служба министерства спорта РФ сообщила о том, что синхронисту Александру Мальцеву было присвоено звание мастера спорта международного класса.

Напомним, что 24-летний россиянин выступает в соревнованиях смешанных дуэтов. За свою карьеру он завоевал четыре золотых и две серебряных медали чемпионатов мира, являясь самым титулованным спортсменом в истории этого вида спорта. Помимо этого он четырежды становился чемпионом Европы.

Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.

Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева улетела из Канады в Японию Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома Косторная показала, как тренируется дома во время карантина (видео)
«Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря. 03.04.2020 14:00 Хоккей Анисимов Вадим
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать к нам в гости Мартен Фуркад попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях заявил, что обязательно приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:40 Хоккей Славин Виталий
От «Амкара» до «Черноморца». Клубы, которые мы потеряли Среди клубов, имевших опыт выступления в РПЛ, только «Торпедо» после потери профессионального статуса удавалось вернуться в элиту. И то всего на год. 02.04.2020 09:58 Футбол Зибрак Артем
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
13:53 Футбол «Рома» проявляет интерес к Бернарду
13:38 Футбол Президент «Брешии»: Нынешний сезон серии А нереально будет доиграть
13:30 Футбол Агент Бийола: Мой клиент не собирается уходить из ЦСКА
13:14 ММА Хабиб Нурмагомедов: Почему люди думают, что если я чемпион, то могу позвонить Путину или Трампу?
12:57 Футбол «Милану» интересен полузащитник «АЗ Алкмар»
12:40 Футбол Агент Руиса: «Наполи» знает об интересе к Фабиану со стороны «Реала»
12:26 Синхронное плавание Шестикратный призер чемпионатов мира Мальцев получил звание мастера спорта международного класса
12:10 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В серии «Нефтехимиком» мы были не в самой лучшей форме
11:50 Футбол Владелец «Лидса»: Продажа клуба – это всего лишь слухи
11:31 Футбол Яка Бийол: Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА
11:16 Футбол Доменико Кришито – о коронавирусе: Скоро все это закончится, давайте немного подождем
11:04 Футбол Вадим Карпов: Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным
11:00 «Бизнес: инструкция по выживанию»
10:54 ММА Никита Крылов: Считаю, что в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор
10:34 Футбол Жереми Матье: Я думал о том, чтобы завершить карьеру в конце этого сезона
10:20 Футбол Вадим Карпов: В своей дебютной игре за ЦСКА нервничал только первые десять минут
10:07 Футбол Ромелу Лукаку: Почему игроку обязательно надо заболеть коронавирусом, чтобы футбол остановили?
09:56 Футбол «Лацио» готов продать Иммобиле за 80 миллионов евро
09:39 Футбол АПЛ может сократить зарплаты игрокам на 25 процентов
09:24 Футбол Алессандро Дель Пьеро: Дибала уже готов стать капитаном «Ювентуса»
«Хворают кровавым поносом…»
В Тюменской области к 3 апреля выявили 5 новых заболевших коронавирусом
В России продлены президентские каникулы по 30-е апреля
Евгений Савченко продлил нерабочий период в Белгородской области до 30 апреля
Для нижегородских экспортеров разработают специальные меры поддержки
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика