Шестикратный призер чемпионатов мира Мальцев получил звание мастера спорта международного класса Россиянин был трижды признан лучшим синхронистом по итогам года (2015, 2017, 2019) Международной федерацией плавания (FINA).

Пресс-служба министерства спорта РФ сообщила о том, что синхронисту Александру Мальцеву было присвоено звание мастера спорта международного класса.

Напомним, что 24-летний россиянин выступает в соревнованиях смешанных дуэтов. За свою карьеру он завоевал четыре золотых и две серебряных медали чемпионатов мира, являясь самым титулованным спортсменом в истории этого вида спорта. Помимо этого он четырежды становился чемпионом Европы.

Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.