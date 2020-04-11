Алексей Власенко: Российские синхронистки, покинувшие базу «Новогорск», чувствуют себя хорошо Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что российские синхронистки, покинувшие базу «Новогорск» 2 апреля, находятся на двухнедельном карантине.

- Команды покинули базу 2 апреля, сейчас все наши девушки чувствуют себя хорошо. Они находятся на двухнедельном карантине, после чего уйдут на общий режим самоизоляции, - приводит слова Власенко ТАСС.

Напомним, что в начале апреля сборные по синхронному плаванию и спортивной гимнастике покинули учебно-тренировочную базу «Новогорск» из-за того, что в команде гимнастов было зафиксировано два случая подозрения на коронавирус.