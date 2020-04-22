Синхронистка Марина Голядкина – в эфире «Советского спорта» в Instagram В четверг, 23 апреля, в 21.30 (мск) главный редактор «Советского спорта» проведет прямой эфир в Инстаграме с Мариной Голядкиной - 5-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию в составе сборной России.

Популярная спортсменка расскажет, как поддерживать себя в форме в режиме самоизоляции, как члены национальной команды переживают из-за переноса Олимпиады на будущий год и поведает обо всем, что происходит в яркой жизни красивой девушки, имеющей десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Следить за трансляцией можно будет в аккаунтах «Советского спорта» @sovsportru и самой Марины Голядкиной - @marina_gold13. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И задавайте свои вопросы!