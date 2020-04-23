Варвара Субботина: Думала попробовать себя в роли актрисы, когда закончу со спортом К 19 годам в коллекции российской синхронистки четыре золотые медали чемпионатов.

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала об особенностях тренировок, своих целях в спорте и о мечте в будущем стать актрисой.

«В среднем провожу в воде по восемь-девять часов, – рассказала Субботина в интервью RT. – Перед утренней тренировкой я стараюсь вообще не завтракать, потому что становится тяжело тренироваться.

Поэтому завтракаю поздно – девочки приносят еду ближе к концу утренних занятий прямо на бортик. Если после сольной тренировки у нас нет работы в группе, иду обедать. Если же группа тренируется, я просто присоединяюсь к ней, а обед переносится часа на четыре вечера. Ужин у нас бывает после вечерней тренировки, но я чаще всего на ужин не хожу.

Раз в год такие мысли точно проскальзывают: «Ну сколько можно уже сидеть в этой воде, от которой скукоживаются пальцы, зачем я вообще все это делаю?» Но это очень кратковременное ощущение. Почти сразу приходит осознание, ради чего ты все это делаешь.

Это, конечно же, Олимпиада и олимпийское золото. К этому, как мне кажется, стремится каждый спортсмен.

Конечно, я задумывалась о том, сколько раз смогу съездить на Олимпиады, но сначала хорошо бы на первую отобраться, попасть в команду, а потом уже думать обо всем остальном. Татьяна Евгеньевна, мне кажется, надеется и верит в то, что у меня будут не одни Игры. Мне она вообще как-то заявила: «Будешь плавать до 35. В 2036-м выступишь на Олимпиаде, а потом езжай, куда захочешь, и делай, что захочешь».

Я очень люблю покривляться, рожицы построить, думала даже о том, чтобы попробовать себя в роли актрисы, когда закончу со спортом. Тем более что все вокруг настоятельно мне это советуют. Вот тренер и сказала, что учиться в ГИТИС я пойду в 35».