Федерация синхронного плавания России выпустит заявление по ситуации с Власенко в ближайшие дни

Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала, как сказалось на работе федерации задержание ее президента Алексея Власенко.

«Федерация продолжает работать в штатном режиме. В ближайшие дни выйдет официальное заявление по этой ситуации», - приводит ТАСС слова Брусникиной.

Напомним, что сегодня Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте Власенко. Функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Власенко также возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию водного поло России.