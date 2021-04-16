Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на этапе Мировой серии в Казани.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в технической программе на этапе Мировой серии, который проходит в Казани.

Дуэт выиграл с новой программой «Калинка», набрав 96,1017 балла. Второй место заняла пара из Японии - 91,6111, третьими стали представительницы Сербии - 77,7153.

Ранее на этапе одержали победу российский микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (92,5174 балла) и Дарья Кирсанова (87,6972), в техническом соло.