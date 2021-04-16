Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на этапе Мировой серии в Казани.

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 71' НЕК Неймеген 1 АЗ Алкмар-2 2 П1 6.80 Х 3.50 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 2 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 27' Фуэнлабрада 0 Сабадель 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 1 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 1.85
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.65 Х 3.70 П2 2.34
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
16 апреля 20:09
автор: Александр Поволоцкий

Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на этапе Мировой серии в Казани.

Олимпийские чемпионки представили на соревнованиях новую программу.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в технической программе на этапе Мировой серии, который проходит в Казани.

Дуэт выиграл с новой программой «Калинка», набрав 96,1017 балла. Второй место заняла пара из Японии - 91,6111, третьими стали представительницы Сербии - 77,7153.

Ранее на этапе одержали победу российский микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (92,5174 балла) и Дарья Кирсанова (87,6972), в техническом соло.

источник: «Советский спорт»
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