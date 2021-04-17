Платонова и Мальцев победили в микст-дуэте на этапе КМ в Казани

Российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев одержали победу в микст-дуэте на этапе Кубка мира, который проходит в Казани.

Пара выиграла произвольную программу, набрав 94,1333 балла. Второй место заняла испанский дуэт По Рибес - Эмма Гарсия (87.1333). Бронзовые медали у синхронистов из Казахстана Эдуарда Кима и Жаклин Якимвой.

Ранее в соло победила россиянка Ольга Кирсанова. Она получила от судей 90,7000 балла.

Вторая сборная России победила в групповых соревнованиях с результатом 93,4667. Серебро в дуэте у россиянок Виолетты Евенко и Елизаветы Минаевой (92,6000).