Татьяна Данченко: В прошлом году я до последнего продолжала надеяться, что ОИ не станут переносить

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о реакции национальной команды на перенос олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.

— В прошлом году я до последнего продолжала надеяться, что ОИ не станут переносить. Верила в это, даже когда Международная федерация плавания отменила Мировую серию. Скорее, очень хотела поверить. Мы тогда обсуждали это с девочками каждый день, каждую свободную минутку. Все ведь было уже детально распланировано, мы были реально готовы как к самим Играм, так и к тому, чтобы пройти всю золотую серию и заранее показать, насколько здорово подготовились к олимпийскому году, — приводит слова тренера российской команды RT.

Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля 8 августа 2021 года.