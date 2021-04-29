Татьяна Данченко: Четыре дня держалась температура 39,5, думала, что голова разлетится на куски

Татьяна Данченко рассказала о том, как боролась с инфекцией COVID-19.

«Коронавирусом переболела не только я, – сообщила старший тренер сборной России по синхронному плаванию в интервью для RT. – Света Ромашина и Света Колесниченко тоже. Обе были вынуждены пропустить пару недель тренировок, но в целом отделались достаточно легко. У меня же четыре дня держалась температура 39,5, пришлось лечь в больницу, уже там диагностировали двустороннее воспаление легких. Это действительно было ужасно. У меня раньше нередко случались сильные приступы мигрени, вплоть до того, что приходилось вызывать неотложку, но та адская головная боль, которая началась при коронавирусе, не шла с этим ни в какое сравнение. Моментами я думала, что моя голова просто разлетится на мелкие куски. Плюс дикая слабость. Мышечный корсет падает с человека, как расстегнутое платье.

К счастью, нашелся знакомый врач, который очень вовремя дал совет: как бы ни было тяжело, нужно заставлять себя шевелиться. Чем активнее человек двигается, тем быстрее к нему возвращаются силы. Сейчас, пройдя через болезнь, могу сказать, что это действительно так».

Под руководством Данченко российские спортсменки завоевывали золотые медали в соревнованиях дуэтов на четырех Олимпийских играх подряд – с 2004 по 2016 годы.