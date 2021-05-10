Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в технической программе микст-дуэта

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали чемпионата Европы в технической программе микст-дуэта.
Победители получили от судей 91,6973 балла. Второе место занял дуэт из Испании Эмма Гарсия/Пау Рибес (84,8694). Бронзовые медали у итальянцев Изота Спортелли/Николо Ольяри (77,4281).
Отметим, что первый комплект медалей чемпионата Европы должны были разыграть женские дуэты, однако соревнования были приостановлены из-за проблем с музыкой под водой.
источник: «Советский спорт»