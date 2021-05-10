Финал технической программы дуэтов синхронисток на чемпионате Европы перенесен на 13 мая

Приостановленный финал технической программы женских дуэтов в синхронном плавании на чемпионате Европы проведут повторно.
В составе сборной России выступают Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Они набрали лучшую сумму баллов из 11 дуэтов, успевших исполнить программу.
Динамик заменили, продолжили миксты, а дуэт теперь выступит 13-го, финал состоится вместо предварительных в произвольной программе групп», — приводят «РИА Новости» слова тренера сборной России Татьяны Данченко.
Чемпионат Европы по водным видам спорта в венгерском Будапеште пройдет до 23 мая.