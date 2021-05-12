Субботина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште россиянка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе соло в синхронном плавании.
В финале 20-летняя синхронистка из Москвы набрала 96,433 балла.
Серебро досталось украинке Марте Фединой (93,700). Бронзу выиграла гречанка Евангелия Платаниоти (90,800).
Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы. В данный момент в активе российских спортсменов на соревнованиях в Будапеште три золотых и одна бронзовая награды.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание
Соло. Произвольная программа. Финал
1. Варвара Субботина (Россия) – 96,433
2. Марта Федина (Украина) – 93,700
3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 90,800
4. Василина Хандошка (Белоруссия) – 90,233
5. Василики Александри (Австрия) – 88,866…