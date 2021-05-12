Чемпионка мира и Европы Субботина пропустит Олимпиаду

После победы на чемпионате Европы в произвольной программе соло российская синхронистка Варвара Субботина заявила, что ей придется пропустить Олимпиаду из-за проблем с барабанной перепонкой.

«Планируется операция, – цитирует Субботину «РИА Новости». – Буду лечиться и восстанавливаться. Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так — если не в этот раз, значит в следующий. Врачи рекомендовали полтора-два месяца не плавать. Нужно выбирать здоровье или спорт».

20-летняя Субботина – двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях. В 2018 году Варвара стала также чемпионкой Европы в дуэте со Светланой Колесниченко.