Россиянки победили в технической программе на чемпионате Европы

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.04
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.30
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.80
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.80 Х 4.60 П2 1.64
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.64 Х 4.30 П2 5.10
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.15 Х 9.00 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.80
12 мая 17:59
автор: Артем Спиридонов

Россиянки победили в технической программе на чемпионате Европы

Соревнования в Будапеште закончатся 23 мая.

Сборная России показала лучший результат в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште, набрав 95,6705 баллов.

Национальную команду представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Второе место заняли спортсменки из Украины с 92,3920 баллами, третьими стали испанские синхронистки (89,7700 баллов).

Сборная России возглавляет общий медальный зачет чемпионате Европы с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалями.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Никита Задоров сыграет на чемпионате мираБуффон не будет продлевать контракт с "Ювентусом"Ученик гимназии в Казани, где произошла стрельба рассказал подробности ЧПКем оказался напавший на медиадиректора «Спартака»?Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
«У нас в хоккее как в итальянском футболе: каждая бабушка — тренер сборной». Большой разговор с агентом, часть 1
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев специально для «Плеймейкера» прокомментировал заявку сборной России на заключительный этап Евротура (в первой части интервью) и оценил перспективы команды Валерия Брагина на стартующем 21 мая в Риге ЧМ-2021 (во второй).
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика