Россиянки победили в технической программе на чемпионате Европы

Сборная России показала лучший результат в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште, набрав 95,6705 баллов.
Национальную команду представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
Второе место заняли спортсменки из Украины с 92,3920 баллами, третьими стали испанские синхронистки (89,7700 баллов).
Сборная России возглавляет общий медальный зачет чемпионате Европы с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалями.