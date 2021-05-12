Варвара Субботина: За место на Олимпиаду я боролась еще с двумя девочками

«К Играм в группу вернулись двукратные олимпийские чемпионки Александра Пацкевич и Алла Шишкина, которые усилили основной состав, и для молодых спортсменок оставалось одно вакантное место, за которое я боролась еще с двумя девочками. К сожалению, обстоятельства сложились не в мою пользу», - цитирует Субботину RT.

Напомним, россиянка выиграла сольную произвольную программу на чемпионате Европы в Будапеште.

Четырехкратная чемпионка мира будет вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио из-за предстоящей операции на носовой перегородке.