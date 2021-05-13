Ромашина и Колесниченко завоевали золото в технической программе на чемпионате Европы

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате Европы в Венгрии.
Спортсменки набрали 96,2904 балла. Серебро завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862), на третьей строчке расположились представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).
Добавим, что сборная России лидирует в медальном зачете первенства, российские спортсменки заработали пять золотых и две бронзовые награды. На второй строчке находится команда Италии (3-2-4), замыкает тройку сборная Украины (2-3-0).
Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая.
источник: «Советский спорт»