Ромашина и Колесниченко завоевали золото в произвольной программе на чемпионате Европы

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы в венгерском Будапеште.
Спортсменки набрали 97,9000 балла. Серебро завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), а на третьей строчке расположились представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (90,8667).
Таким образом, повторился вчерашний подиум технической программы.
Добавим, что Ромашина завоевала 12-е золото чемпионата Европы, а Колесниченко – десятое.
источник: «Советский спорт»