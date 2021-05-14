Сборная России досрочно выиграла медальный зачет на чемпионате Европы

Сборная России по синхронному плаванию досрочно выиграла в медальном зачете чемпионата Европы в Будапеште.

Российская команда завоевала шесть золотых наград. Победы одержали Варвара Субботина в произвольной программе соло, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в произвольной и технической программах дуэтов, Олеся Платонова и Александр Мальцев в произвольной программе микст-дуэтов, Майя Гурбанбердиева и Мальцев в технической программе микст-дуэтов, а также сборная России оказалась лучшей в технической программе.

Вторую строчку в медальном зачете занимает национальная команда Украины (два золота и четыре серебра), третье место делят сборные Греции и Испании (по два серебра и одной бронзе).

Напомним, что два последних комплекта наград на чемпионате Европы будут разыграны в пятницу и субботу.