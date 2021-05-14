Татьяна Покровская - о результатах чемпионата Европы: Было выполнено все, что запланировано

«Группу мы давали только одну - техническую. Так было решено тренерским советом и спортсменками. Произвольную мы будем давать только на Олимпиаде, к которой у нас идет подготовка. Для нас в этом году она является основным стартом. Для наших спортсменок соревнования закончены. По всем видам мы завоевали первые места, было выполнено все, что запланировано», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, на чемпионате Европы в столице Венгрии - Будапеште сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые награды во всех шести дисциплинах, в которых принимала участие. Еще четыре вида пройдут без наших спортсменов.