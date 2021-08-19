ОКР выдвинул Ромашину в комиссию спортсменов WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что члены комиссии спортсменов организации в результате голосования выдвинули семикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Светлану Ромашину в комиссию спортсменов WADA.

«Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах - продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт - это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше», - приводит слова Ромашиной пресс-служба ОКР.

Напомним, что синхронистка приняла решение завершить спортивную карьеру. Помимо семи побед на Олимпийских играх в активе Ромашиной 21 золотая медаль мирового первенства и 13 побед на чемпионатах Европы.