Колесниченко собирается участвовать на Олимпийских играх в Париже

Российская синхронистка Светлана Колесниченко планирует продолжать спортивную карьеру и участвовать на Олимпийских играх в Париже.

Тренеры сборной России уже приняли решение с кем Колесниченко будет выступать в дуэте на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в мае следующего года в японской Фукуоке.

«В мае на чемпионате мира дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной. Они уже победно выступали на чемпионате Европы в Глазго», - приводит слова Татьяны Данченко ТАСС.

Добавим, что Колесниченко три раза побеждала на Олимпийских играх, 16 раз - на чемпионатах мира и 11 - на чемпионате Европы.